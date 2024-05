Graziani | Inter - sulla società parola d’ordine ‘respiro’! Oaktree? Profitti

(Di lunedì 20 maggio 2024)non vede necessariamente scenari foschi sull’, visto quanto sta accadendo in questi giorni. Anzi: l’ex calciatore è dell’idea che l’arrivo dial posto di Zhang possa portare dei miglioramenti. Ma, durante Il Processo di Sportiva su Radio Sportiva, chiede di attendere. ULTIMI PASSAGGI – Francescoattende di capire cosa faràsull’: «Io penso che qui c’è da rendere un prestito di 380 e passa milioni di euro. Se Steven Zhang non trova il modo di restituire il prestito lagli viene tolta da sotto la sedia: questa è la realtà. Se ci riuscisse rimarrebbe presidente: bisogna aspettare la scadenza. L’potrebbe andare aed essere venduta a un altro fondo, magari facendo dei ...

La Roma ribalta il Bologna e firma un poker, ma i giallorossi chiudono secondi - La Roma ribalta il Bologna e firma un poker, ma i giallorossi chiudono secondi - I giallorossi di Guidi battono 4-1 in rimonta il Bologna e restano dietro l'inter capolista, in attesa dei play off ... Nella ripresa ancora Pagano, su rigore, e graziani allo scadere fissano il ...

CONI, Assegnata a Marotta Stella d'Oro al merito sportivo - CONI, Assegnata a Marotta Stella d'Oro al merito sportivo - (ANSA) - ROMA, 17 MAG - La Giunta Nazionale del Coni ha assegnato la Stella d'Oro al merito sportivo all'Amministratore Delegato dell'inter, Giuseppe Marotta, che nella sua lunga ...

Per Juric in uscita dal Torino probabile futuro in Francia: 3 di Ligue 1 hanno sondato il terreno - Per Juric in uscita dal Torino probabile futuro in Francia: 3 di Ligue 1 hanno sondato il terreno - Il futuro di Ivan Juric, salvo colpi di scena o inversioni a U ad oggi non previste, è segnato e sarà lontano dal Torino. Il tecnico croato in tempi non sospetti aveva legato la ...