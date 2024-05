Torrecuso - Iannella ha presentato la lista ‘Insieme…Si Può’ | i punti chiave

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: 6 minutiSono stati in tanti l’altra sera in piazza Caracciolo aall’apertura della campagna elettorale delladel candidato sindaco Angelinoche ha raccontato il percorso che lo ha condotto a questa nuova sfida. “Lo faccio nella convinzione di aver conservato in questi anni la speranza e la volontà di poter realizzare insieme a tutta la cittadinanza il progetto di miglioramento che nel programma elettorale abbiamo illustrato. Dopo anni di incuria e abbandono, la giunta che ho presieduto ha avviato numerosissimi progetti di cambiamento del nostro Paese. Lo abbiamo fatto avendo alcune stelle polari – ha detto-: l’interesse della comunità sopra le aspettative dei singoli e la realizzazione di un cambiamento del Paese ...

Scontro in Sannio Europa: Sauchella, addio al veleno - Scontro in Sannio Europa: Sauchella, addio al veleno - «Sono dispiaciuto per le modalità. Hanno tentato in vari modi di mascherare ciò che realmente è stato: una revoca dell'incarico senza giusta ...

Torrecuso, Angelino Iannella presenta la lista ‘Insieme…Si Può’ - torrecuso, Angelino iannella presenta la lista ‘Insieme…Si Può’ - La lista ‘Insieme…Si Può’ con Angelino iannella sindaco apre la campagna elettorale con la presentazione della lista sabato 18 maggio alle ore 20.00 in piazza Caracciolo a torrecuso. Poi domenica 19 ...

Elezioni a Torrecuso, Angelino Iannella ha presentato la lista ‘Insieme … Si Può’: ecco i nomi - Elezioni a torrecuso, Angelino iannella ha presentato la lista ‘Insieme … Si Può’: ecco i nomi - Stamattina il candidato sindaco di torrecuso, Angelino iannella, ha presentato presso gli uffici comunali del Comune tutta la documentazione inerente la lista ‘Insieme…Si può’. Ecco i nomi dei candida ...