Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2024 ore 12 | 30

(Di lunedì 20 maggio 2024)DEL 20 MAGGIOORE 11.20 FEDERICO ASCANI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA SS214 MARIA ISOLA CASAMARI CODE PER INCIDENTE AL KM 14+700 ALTEZZA CASTEL MASSIMO DIREZIONESULLA SR155 DI FIUGGI CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER INCIDENTE AL KM 65+000 ALTEZZA VIA DELLA SELCE A PALESTRINA. PRESTARE ATTENZIONE. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE SULLA CASILINA TRA BORGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA FLAMINIA CODE DA VIA TIBERINA A VIA DEI DUE PONTI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO ...