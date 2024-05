Sarah Toscano rivela cosa farà con il montepremi vinto ad Amici 23

Sarah Toscano ha trionfato ad Amici 23. La cantante di Vigevano si gode la vittoria nel talent di Maria De Filippi, dal quale sono passate artiste che dominano la scena in Italia, come Anna lisa, Emma...

Sabato sera è andata in onda su canale 5 la finale di Amici 23, che ha visto trionfare la cantante Sarah Toscano, in qualità di vincitrice del programma e la ballerina Marisol Castellanos, come vincitrice della categoria ballo. Marisol, oltre alla ...