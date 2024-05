Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il presidente Ebrahimnon ha quasi mai lasciato l'prima del viaggio di ieri dove ha perso la vita nel tragitto verso l'Azerbaigian, storico alleato degli Usa. “Io non sono complottista, ma lei come la legge questa situazione dell'incidente dell'?”, è questo il pensiero di David Parenzo, che rivolge la domanda a Pejman Abdolmohammadi nel corso della puntata del 20 maggio de L'Aria chesu La7. “In Azerbaigian - inizia l'analisi il professore dell'Università di Trento - oltre agli Stati Uniti sono presenti i servizi di sicurezza israeliana, con il Paese utilizzato come base di contrattacco alla Repubblica islamica, che utilizza invece il Sud del Libano.fa questo colloquio in Azerbaigian e al rientro cade. Possiamo benissimo pensare ad un guasto, alla questione ...