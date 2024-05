Caso Assange | l’Alta Corte britannica decide oggi sull’estradizione negli Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Londra, 20 maggio 2024 –di Londra si pronunceràsulla concessione a Juliandi un nuovo ricorso contro l’estradizioneStati Uniti. Il cofondatore di Wikileaks rischia una condanna a 175 anni per aver diffuso documenti top secret del Pentagono e del Dipartimento di Stato riguardanti i crimini di guerra commessi dall’esercito americano durante le campagne militari in Iraq e Afghanistan. I giudici britannici hanno aperto uno spiraglio, lo scorso 26 marzo, nella battaglia per la libertà del giornalista australiano, rovesciando il “no” opposto in prima istanza all'ammissibilità di un estremo appello da parte della difesa didevere ...