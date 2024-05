Sono giorni in cui la Capitale è preoccupata. La sabbia è ancora visibile ovunque, sulle strade, macchine, abitazioni. Il Sahara ancora non ha mollato Roma. Spaventa in modo particolare la qualità dell’aria: la concentrazione di Pm10 è su livelli ...

Una scena già vista. La tempesta di sabbia del Sahara si era abbattuta in Italia sotto le vacanze pasquali. E ora è in arrivo un nuovo picco. Secondo le previsioni di Meteo Lazio, nella giornata di lunedì è prevista una precipitazione di sabbia che ...

Tempesta del Sahara su Roma: ecco gli effetti, come nasce e come proteggersi. Microbi fino alla vetta del Monte Bianco - Tempesta del sahara su roma: ecco gli effetti, come nasce e come proteggersi. Microbi fino alla vetta del Monte Bianco - Il deserto del sahara è più vicino a roma di quanto non sembri. Con i suoi 9 milioni di chilometri quadrati, dal Marocco all'Egitto, è il più grande deserto caldo ...

Tempesta del Sahara su Roma, ecco come nasce e come proteggersi: portano microbi fino alla vetta del Monte Bianco - Tempesta del sahara su roma, ecco come nasce e come proteggersi: portano microbi fino alla vetta del Monte Bianco - Il deserto del sahara è più vicino a roma di quanto non sembri. Con i suoi 9 milioni di chilometri quadrati, dal Marocco all'Egitto, è il più grande deserto caldo ...

Roma sotto la cappa di sabbia in arrivo dal Sahara: allarme per la “pessima” presenza di Pm10 nell’aria - roma sotto la cappa di sabbia in arrivo dal sahara: allarme per la “pessima” presenza di Pm10 nell’aria - Una scena già vista. La tempesta di sabbia del sahara si era abbattuta in Italia sotto le vacanze pasquali. E ora è in arrivo un nuovo picco. Secondo le previsioni di Meteo Lazio, nella giornata di lu ...