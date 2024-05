Genoa - c'è la firma di Gilardino | durata e condizioni del nuovo contratto

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ...

Ora guardiamo al futuro del Genoa Non si può, c’è ancora l’ultima gara col Bologna - Ora guardiamo al futuro del genoa Non si può, c’è ancora l’ultima gara col Bologna - Ora guardiamo al futuro del genoa Non si può, c’è ancora l’ultima gara col Bologna. Ci si augura che non si giochi alle 11:30 del mattino ...

DS Genoa: “Gudmundsoon Per lui c’è un particolare interesse…” - DS genoa: “Gudmundsoon Per lui c’è un particolare interesse…” - Ottolini, direttore sportivo del genoa, intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita della gara con la Roma, ha parlato di Gudmundsson ...

Genoa, Gilardino: "Abbiamo affrontato una squadra forte. Dico bravo ai ragazzi" - genoa, gilardino: "Abbiamo affrontato una squadra forte. Dico bravo ai ragazzi" - La Roma batte il genoa 1-0 grazie alla rete di Lukaku al 79’. Queste le parole di gilardino al termine del match: Squadra molto compatta, esci soddisfatto “Rosichiamo perché in 10 contro 11 dovevamo ...