LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | Piras agli ottavi nei -66 kg Eliminati Manzi e Parlati

(Di lunedì 20 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.21 È rimasto solamente un italiano in gara. Si tratta di Matteo, che èdei -66 kg. Per rivedere l’azzurro in azione mancano tre incontri. 12.19 Completati i quarti di finale del torneo dei -57 kg femminile: Semifinali CAN Christa DEGUCHI-JPN Momo TAMAOKI CAN Jessica KLIMKAIT-KOR Mimi HUHRipescaggio: ISR Timna NELSON LEVY-MGL Ichinkhorloo MUNKHTSEDEV MGL Enkhriilen LKHAGVATOGOO-UZB Shukurjon AMINOVA 12.18 FUORI ANCHE! Risposta immediata di Cargnin che trova il secondo waza-ari ed il conseguente ippon. 12.18 Arriva il waza-ari di Yondonperenlei! Eliminato Elios. 12.17 WAZA-ARI! Ottimo attacco diche riapre l’incontro a meno di 30 secondi dalla conclusione. 12.16 Dopo un ...