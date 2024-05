Misterioso Infortunio | Operaio Nordafricano in Gravi Condizioni Lasciato Davanti all' Ospedale

(Di lunedì 20 maggio 2024) Chieti - Untrentenne di origine nordafricana, residente a Vasto, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'Spirito Santo di Pescara. L'uomo, contraumi al bacino e all'addome, è stato trovato incritiche venerdì mattina. La vicenda è avvolta nel mistero. Due uomini non identificati lo hannoal Pronto Soccorso dell'San Pio di Vasto, per poi dileguarsi immediatamente. Dopo le prime cure e gli accertamenti diagnostici, il quadro clinico preoccupante ha spinto i medici a trasferirlo d'urgenza a Pescara, dove è stato ricoverato in rianimazione. Le forze dell'ordine stanno indagando per scoprire le cause del politrauma. Le ferite sono compatibili con una caduta da un'altezza elevata, suggerendo un possibile ...

