Papà spara contro casa della fidanzatina della figlia 13enne per vendicare tradimento della minore

Formula 1, Gp Imola: trionfo Verstappen davanti a Norris, Ferrari sul podio con Leclerc - ... scomparso prematuramente; alla successiva morte di papà Enzo nel 1988, il suo nome venne ... E la bolgia "spara" fumogeni. Il primo terzo di gara se ne va senza particolari sussulti. Al comando sempre ...

Omicidio dell'ex vigilessa Sofia Stefani, parla la famiglia: 'Fino in fondo per verità e giustizia' - ... agente spara e uccide la collega di 33 anni Nel giorno in cui è stato disposto il carcere per il 63enne accusato di omicidio volontario, la mamma e il papà della giovane hanno preso parola per la ...