Attivisti di Ultima Generazione imbrattano la facciata del ministero della Giustizia | la polizia li porta via di peso – Video

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nuova azione ambientalista dia Roma. Stamattina alle 10, quattordici persone aderenti alla campagna ‘Fondo Riparazione’ hanno preso parte a una azione di disobbedienza civile non violenta davanti al. Due persone hanno spruzzato carbone vegetale nero con un estintore contro la parete delin via Arenula mentre altre hanno apmanifesti che recitavano l’articolo 9Costituzione che cita “La Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni” e i seguenti fatti del 2023: “378 eventi meteorologici estremi, 12,000 persone hanno perso la casa, 13 miliardi di danni e 456 milioni di tonnellate di C02 emesse da Eni. Vogliamo ...

(Adnkronos) – Blitz di Ultima ge nera zione al ministero della Giustizia in via Arenula a Roma . Sei attivisti hanno imbrattato le colonne poste all'entrata del dicastero spruzzando con un estintore vernice nera . Sul posto gli agenti del Reparto ...

(Adnkronos) – Blitz di Ultima ge nera zione al ministero della Giustizia in via Arenula a Roma . Sei attivisti hanno imbrattato le colonne poste all'entrata del dicastero spruzzando con un estintore vernice nera . Sul posto gli agenti del Reparto ...

Hilton_DoubleTree by Hilton arriva a Malta - Hilton_DoubleTree by Hilton arriva a Malta - Hilton ha annunciato oggi il debutto di DoubleTree by Hilton Malta, che segna la prima presenza del marchio sull’isola. Situato nella pittoresca St. Paul’s Bay sul Mediterraneo, l’hotel fronte ma [ ...

Nuova Bentley Continental GT: 782 CV e 1.000 Nm di coppia - Nuova Bentley Continental GT: 782 CV e 1.000 Nm di coppia - La nuova Continental GT in arrivo nel mese di giugno, sarà la prima vettura costruita con il nuovo gruppo propulsore Ultra Performance Hybrid di Bentley. Il nuovo modello garantirà anche un’autonomia ...

Bentley Continental GT: arriva la quarta edizione dell’auto iconica - Bentley Continental GT: arriva la quarta edizione dell’auto iconica - La Bentley Continental GT è una delle auto più conosciute quando si parla di lusso e prestigio, una vera icona del settore. Il prossimo mese tornerà nelle co ...