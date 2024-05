L’Udinese si salva se… Tutte le combinazioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) Un risultato per ottenere la salvezza:lo sa bene e vuole valorizzare il clamoroso rigore al 104? che ha aggiustato leggermente la situazione: a 90? dalla fine del campionato per i friulani, eccole. Allo Stirpe i bianconeri di Cannavaro sfidano il Frosinone in uno spareggio salvezza infuocato: 34 punti per, che dunque è obbligata a vincere per scavalcare il Frosinone attualmente a quota 35. Anche con un pareggio o una sconfitta, comunque, potrebbe arrivare la salvezza o quantomeno lo spareggio e dipenderà dai risultati del Verona (che devono ancora giocare due partite) e dell’Empoli, che al momento si trova in zona retrocessione. Dunque destino nelle proprie mani per i friulani, che però devono espugnare il campo del Frosinone per evitare di retrocedere o di dover sperare in un ...