Matteo Salvini - ladri in casa del vicepremier nel quartiere Farnesina a Roma | hanno tentato di aprire la cassaforte

Matteo Salvini, ladri in casa del vice premier nel quartiere Farnesina a Roma: hanno tentato di aprire la cassaforte - matteo Salvini, ladri in casa del vice premier nel quartiere Farnesina a Roma: hanno tentato di aprire la cassaforte - ladri in azione questa notte a casa del ministro matteo Salvini in via del Nuoto, nel quartiere Farnesina a Roma. Approfittando del fatto che nell’abitazione non c’era nessuno, ...

