Viabilità in Abruzzo e Marche | Chiuse Strade e Autostrade - Ecco Dove e Quando

(Di lunedì 20 maggio 2024) L'Aquila -i principali provvedimenti sullaadottati da Anas, Strada dei Parchi e Autoper l’Italia (Aspi) per i prossimi giorni: Chiusure e Lavori sull'A14 Teramo/Giulianova/Mosciano Sant'Angelo: l'uscita sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 22 alle 6 nelle notti tra lunedì 20 maggio e martedì 21, e tra martedì 21 e mercoledì 22. Uscite consigliate: Roseto degli Abruzzi per chi proviene da Pescara e Val Vibrata per chi proviene da Ancona. Pause dei Cantieri Autoper l’Italia: Sospensione dei cantieri nei periodi di maggior esodo per agevolare il traffico, con una pausa estiva dal 31 maggio alla prima metà di settembre. Tangenziale Pescara-Francavilla e A14 Gratis Galleria San Silvestro: chiusa per cedimento, con deviazione del traffico sulla Statale 16. Il pedaggio è gratuito tra ...