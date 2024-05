Miccichè indagato per truffa aggravata | con l’auto blu il gatto dal veterinario

(Di lunedì 20 maggio 2024)blu utilizzata come un taxi privato. Col quale portare il suodal, per andare a fare la spesa. Gianfranconei guai. L’ex presidente dell’Ars, attuale deputato regionale èperai danni dell’Assemblea regionale siciliana, peculato e false attestazioni in servizio. E stamattina è scattato il divieto di dimora nel comune di Cefalù, nel palermitano. Col deputato passato da Forza Italia al gruppo misto èanche il suo autista, Maurizio Messina, che ha l’obbligo di dimora nei Comuni di Monreale e Palermo. Inoltre, asono stati sequestrati in via preventiva 24mila euro. E’ l’ammontare, secondo l’accusa, dellacommessa dall’ex ...

