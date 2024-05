Iran - Raisi è morto nell' incidente in elicotter - trovato il relitto | domani i funerali Xi | Grave perdita

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è morto in un incidente in elicottero domenica, nelle montagne nordoccidentali del Paese. Con lui, nel disastro aereo, è morto anche il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian. In questo momento il regime ...

In alcune regioni iraniane la notizia della morte del presidente Ebrahim Raisi , precipitato in elicottero insieme al ministro degli Esteri e altri funzionari, è stata accolta con manifestazioni di gioia. Nelle ultime ore, stanno circolando sui ...

Iran: si schianta elicottero, morto il Presidente Ebrahim Raisi - Iran: si schianta elicottero, morto il Presidente Ebrahim raisi - Il Presidente iraniano Ebrahim raisi e il Ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian sono morti nell'incidente in elicottero avvenuto ieri in un'area montuosa al confine tra Iran e Azerbaigian, a ...

Iran, Mattarella: "Esprimo cordoglio per morte Raisi" - Iran, Mattarella: "Esprimo cordoglio per morte raisi" - Cordoglio del Presidente Mattarella per la morte del Presidente raisi e per le vittime della sciagura aerea in Iran.

Iran, morto il presidente Raisi in un incidente in elicottero - Iran, morto il presidente raisi in un incidente in elicottero - (LaPresse) Il presidente dell'Iran Ebrahim raisi è morto. Ad annunciarlo è stata la Mezzaluna Rossa iraniana. raisi si trovava a ...