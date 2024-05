Zhang - ultimo ‘atto d’amore’ per l’Inter? Tentativo con Oaktree – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 20 maggio 2024)sembra essere arrivato all’giorno da presidente del: domani è prevista la chiusura della sua esperienza, con l’escussione del pegno da parte disul prestito in scadenza. Ma c’è un’ultima carta che il presidente (uscente) può giocarsi: la spiega Sport Mediaset. IN CHIUSURA – Ultimissime ore per definire la questione restituzione del prestito diè ormai a un bivio: o entro domani arriva una definizione “positiva” per Steveno la proprietà passa automaticamente al fondo americano. Questo ormai è chiaro a tutti, quello che bisogna capire è cosa succederà dopo. Il presidente dato ormai in uscita non si arrende, ma il comunicato di sabato sa molto di passo d’addio. Gli sarebbe piaciuto avere una proroga da ...