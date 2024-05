(Di lunedì 20 maggio 2024) Mohammad Mokhber è stato nominato capo dell'esecutivo dalla guida suprema della Repubblica islamica. Avrà 50 giorni per organizzare nuove elezioni. In passato, ha ricoperto ruoli di alto profilo nei "bonyad" iraniani

Le sanzioni aggirate e quel rapporto con Khamenei: chi è il traghettatore del dopo-Raisi - Le sanzioni aggirate e quel rapporto con Khamenei: chi è il traghettatore del dopo-Raisi - Mohammad Mokhber è stato nominato capo dell'esecutivo dalla guida suprema della Repubblica islamica. Avrà 50 giorni per organizzare nuove elezioni. In passato, ha ricoperto ruoli di alto profilo nei " ...

Genova, controlli Asl: chiuso locale in via Fillak - Genova, controlli Asl: chiuso locale in via Fillak - È il bilancio dei controlli della Asl3 genovese insieme agli agenti del Commissariato Cornigliano con i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria ...

Turchia “hub” russo: maschera il petrolio di Mosca per venderlo all’Ue - Turchia “hub” russo: maschera il petrolio di Mosca per venderlo all’Ue - Nel sistema con cui la Russia aggira le sanzioni occidentali, Ankara svolge un ruolo centrale. Ecco come nei porti turchi i carichi e i barili di petrolio russi ricevono nuove etichette e vengono ...