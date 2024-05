Auto blu fini privati -Micciché indagato

(Di lunedì 20 maggio 2024) 12.40 L'ex presidente dell'Ars Gianfranco, deputato regionale di Fi, èdai pm di Palermo per peculato, truffa e false attestazioni. Oggi gli è stata notificata la misura cautelare del divieto di dimora a Cefalù.avrebbe usato per motivi personali l'che aveva assegnata per svolgere le funzioni istituzionali. I pm gli contestano di aver confermato false missioni di servizio dichiarate da Maurizio Messina, dipendente Ars che gli faceva da autista.

