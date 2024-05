Juve - i CONVOCATI per il Bologna | la scelta sul RITORNO di Fagioli

Thiago Motta , allenatore del Bologna , ha diramato la lista dei giocatori CONVOCATI in vista del match di Serie A contro la Juve Thiago Motta , allenatore del Bologna , ha diramato la lista dei giocatori CONVOCATI in vista del match di Serie A contro ...

Convocati Olanda, ecco la lista provvisoria dei 30 pre Convocati per gli Europei del 2024. Ecco tutte le NOVITA’ in corso L’Olanda ha comunicato la lista provvisoria con i 30 pre-Convocati per Euro2024: obiettivo riconfermarsi big da non ...