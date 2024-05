Il fiore del gattino di Arixi non esiste

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il 18 maggio 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un’immagine pubblicata due giorni prima su Facebook. La foto mostra alcuni fiori bianchi, i cui petali hanno le sembianze del muso di un gatto. Secondo chi l’ha condivisa, si tratta del «deldi», che «sboccia una volta ogni 20 anni» in Sardegna. Si tratta di un’immagine generata con intelligenza artificiale, che veicola una notizia falsa. Innanzitutto precisiamo cheè una frazione di Senorbì, comune sardo che si trova nella parte meridionale dell’isola. In botanicail termine «» (o amento) per indicare un’inscenza unisessuale a forma di spiga, dallo stelo flessibile e dai fiori sessili e privi di ...