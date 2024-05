Milano celebra la Giornata mondiale delle api | inaugurano un’opera di street art e un bee-hotel

(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 maggio 2024 –laapi, oggi, 20 maggio. In occasione di questa ricorrenza e dell’imminentedella biodiversità (il 22 maggio, ndr), Apicoltura Urbana, azienda di servizi legati alla biodiversità, e Alveario, azienda apistica biologica e produttore di integratori apistici, si uniscono per sensibilizzare il pubblico sulla tutelaapi e degli insetti impollinatori, sempre più minacciati dai cambiamenti climatici, uso massiccio di pesticidi, diffusione della monocoltura e perdita di habitat. Oggi viene così inaugurata l’opera diart che avvolge la casetta dei servizi di via Vetere 14, all’interno del parco Giovanni Paolo II di ...

Oggi più che mai le api sono in pericolo, è una certezza: ecco perché l’Onu festeggia ogni 20 maggio una Giornata dedicata a questi insetti. Si tratta di animali la cui incolumità è attualmente messa a rischio dall’inquinamento atmosferico, e non ...

Giornata mondiale api, da Nativa pack fiori selvatici per aiutarle - Giornata mondiale api, da Nativa pack fiori selvatici per aiutarle - Roma, 20 mag. (askanews) – “Non è mai troppo presto” per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di promuovere azioni volte a proteggere le api e gli insetti impollinatori e migliorare gli ...

