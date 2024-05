Le previsioni meteo per la giornata di martedì 21 maggio 2024

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma Condizioni di tempo instabile al mattino con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi. Più asciutto tra pomeriggio e sera conri spazi di sereno in arrivo. Temperature comprese tra +16°C e +23°C. Lazio Tempo instabile al mattino su tutta la regione con nuvolosità associata a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale. Tempo in miglioramento tra pomeriggio e sera conri spazi di sereno e residue piogge sulle zone interne. NAZIONALE AL NORD Al mattino acquazzoni e temporali diffusi con cieli coperti su tutti i settori. Al pomeriggio maltempo relegato ai settori alpini e alle regioni di nord-est, più asciutto altrove. In serata residue precipitazioni attese tra Trentino e Friuli, variabilità asciutta altrove. AL CENTRO Al mattino attese piogge sparse, con fenomeni intensi tra Toscana e ...

Una domenica segnata dall'ingresso di correnti umide quella di domani - 19 maggio - in Puglia , responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Secondo gli...

La giornata di oggi , lunedì 20 maggio , sarà caratterizzata a Roma da cielo velato e temperature comprese tra 18 e 27 gradi. Nei giorni successivi, le massime scenderanno di qualche grado e si attesteranno per tutta la settimana intorno ai 14 ...

Tempo ancora instabile, fino al weekend rovesci e temperature in discesa - Tempo ancora instabile, fino al weekend rovesci e temperature in discesa - LE previsioni. Siamo entrati nell’ultima decade di maggio e le condizioni del tempo rimarranno, in generale, nell’ambito di una marcata instabilità.

Torna il maltempo su novarese e Vco: pioggia, temporali e tempo instabile per tutta la settimana - Torna il maltempo su novarese e Vco: pioggia, temporali e tempo instabile per tutta la settimana - Torna il maltempo sul novarese e sul Vco. Per tutta la settimana è prevista una situazione instabile a fasi alterne con piogge e temporali localmente forti. Secondo le previsioni del meteorologo di 3B ...

Meteo Friuli VG. Imminente peggioramento con piogge e temporali localmente forti. A fasi alterne instabile anche in settimana - Meteo Friuli VG. Imminente peggioramento con piogge e temporali localmente forti. A fasi alterne instabile anche in settimana - Un flusso di correnti umide ed instabili sudoccidentali continua a coinvolgere la nostra regione, pilotato da un centro di bassa pressione sull'Europa centro-occidentale. Al suo interno scorreranno im ...