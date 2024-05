MotoGP | Marc Marquez - la Pramac Racing nel destino

(Di lunedì 20 maggio 2024) Una moto ufficiale in vista della prossima stagione motoristica. I risultati mostrati in pista con una moto performante, ma satellite, come Gresinihanno convinto davvero tutti. Soprattutto il protagonista immortale di questa vicenda pazzesca: dopo aver vinto titoli su titoli con Honda, la Casa giapponese è entrata in un turbine negativo che ha allontanato l’iberico dalla Repsol. Approdato nel team di Nadia Piovani per testare le sue possibilità di successo, il centauro di Cervera sta rispondendo presente combattendo, spessissimo, per le prime posizioni. Prestazioni che imporranno a Ducati (o KTM più sullo sfondo) di regalare al pluricampione del mondo una chance con una moto aggiornata al dettaglio.potrebbe approdare in, con Jorge Martin sempre più incanalato verso ...

Duello in vista: in Catalogna sta per arrivare una battaglia per la storia - Duello in vista: in Catalogna sta per arrivare una battaglia per la storia - Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) è staccato di 38 lunghezze dallo spagnolo ma non è preoccupato dato che nel 2022 è riuscito a vincere il titolo dopo essersi ritrovato a -91. Il piemontese va a ...

F1 | Racing Bulls, Tsunoda conquista un punto: “Abbiamo gestito bene la strategia” - F1 | racing Bulls, Tsunoda conquista un punto: “Abbiamo gestito bene la strategia” - Imola - La racing Bulls conclude il weekend sul circuito di casa con un solo punto conquistato grazie alla decima posizione di Yuki Tsunoda. Il giapponese e il compagno di squadra Daniel Ricciardo - r ...