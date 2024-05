Milano - al Crazy Cat Cafè c’è Happy Together | torna il ciclo di eventi dedicati al mondo dei gatti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 20 maggio 2024) Mialno – AlCatdi, il primo catdella Lombardia,l’appuntamento targato Felinway con le serate “”, undi trededicato agli amanti deie a chi desidera esplorare il loro. I partecipanti potranno ascoltare i consigli dei veterinari esperti in comportamento animale per rendere felice il proprio gatto e convivere in armonia anche in situazioni potenzialmente stressanti. Ogni appuntamento ospiterà un medico veterinario esperto in comportamento che affronterà un tema sempre diverso, scelto tra quelli più sentiti per chi vive con un gatto o desidera adottarlo. In particolare, nelle serate del 23 maggio e del 6 giugno la dott.ssa Sabrina ...