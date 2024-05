Cosa succede se l’Inter passa a Oaktree

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’era cinese delvolge al termine oppure no? La querelle tra Suning e, il fondo statunitense che nel 2021 ha finanziato la proprietà del club nerazzurro con 275 milioni di euro, si dovrà risolvere a strettissimo giro di posta. Entro martedì, per la precisione, quando scadranno i termini dell’accordo tra le parti, con in ballo un pegno sulle quote societarie. Da anni si susseguono voci e ipotesi su quello che può accadere in caso di mancato pagamento del debito da parte della famiglia Zhang. Solo che adesso lo scenario, qualunque esso sia, è imminente. La scadenza del 20 maggio 2024, per ragioni di calendario, è slittata di un giorno: il Lunedì di Pentecoste è festa in Lussemburgo – dove ha sede la controllante nerazzurra – e come ogni bank holiday che si rispetti, non si effettuano transazioni. Ma a questi livelli, non sono certo 24 ore ...