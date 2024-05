Terracina - pedone investito da un’auto sulla Colombo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nella mattinata del 18 maggio a, i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti su un sinistro stradale nel quale è rimasta coinvoltavettura guidata da un cittadino classe 94 residente a. Il medesimo, mentre stava percorrendo via Cristoforo, haun, cittadino classe 70 residente a, intento ad attraversare l’arteria stradale. Il malcapitato, immediatamente soccorso dal personale 118 intervenuto, è stato trasportato presso il pronto soccorso del locale nosocomio. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.