Jennifer Lopez - mentre tutti parlano del suo matrimoni - lei si veste oversize

Non sono un’ emergenza ma una risorsa, eppure gli adulti spesso fanno fatica a rendersene conto. Per superare una visione a senso unico del disagio giovanile e mettere invece i giovani al centro della narrazione parte la campagna parte cipativa Non ...

Gli alleati , per quanto importanti e utili siano, non sono tutti uguali . Questo almeno è quello che traspare dalla politica dei ‘due pesi e due misure’ che, ormai da tempo, viene perseguita da Washington in fatto di supporto militare a Israele, ...

Morto Dimitri Iannone de Il Collegio, tra vittime incidente Villa Literno - Morto Dimitri Iannone de Il Collegio, tra vittime incidente Villa Literno - Ventiquattro anni, aveva preso parte al docu-reality in onda su Rai2 quando era 17enn. Il toccante post del professor Maggi ...

Milano, 64mila auto in sosta selvaggia in una sola sera. Le attiviste di Sai che puoi: “Più parcheggi No, troppe auto” - Milano, 64mila auto in sosta selvaggia in una sola sera. Le attiviste di Sai che puoi: “Più parcheggi No, troppe auto” - In 2mila hanno setacciato le vie della città per l'iniziativa dell'associazione "Sai che puoi" che negli scorsi mesi ha sviluppato un app per conteggiare le auto in sosta irregolare ...

Maltempo in Italia, nuove perturbazioni in arrivo: allerta arancione nel centro-nord, meglio al sud. Le previsioni - Maltempo in Italia, nuove perturbazioni in arrivo: allerta arancione nel centro-nord, meglio al sud. Le previsioni - Questa fase di maltempo non sembra voler dare tregua. L'Italia, secondo quanto viene riportato dal Meteo.it, dovrà fare i conti con una serie ...