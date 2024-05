Morto Dimitri Iannone de Il Collegio - tra vittime incidente Villa Literno

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 20 maggio 2024) (Adnkronos) –, ex concorrente de Il, è una delledel graveavvenuto in via delle Dune a(Caserta) tra sabato e domenica. Nello scontro tra due auto sono morti in tre, una ragazza di 20 anni e due ragazzi di 23 e 24 anni, mentre sono rimasti feriti