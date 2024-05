Via alle Modifiche e all' Invio della Dichiarazione 730 Precompilata 2024 | Novità - Rimborsi e Pagamen

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma - È ufficialmente aperto il canale per l'730, relativa al periodo d'imposta dell'anno scorso, con il via libera arrivato lunedì pomeriggio dall'Agenzia delle Entrate. Ora i contribuenti possono accettare, modificare o integrare il modello precompilato, già consultabile dal 30 aprile. Il termine per la conclusioneprocedura è fissato al 30 settembre per il 730 e al 15 ottobre per il modello 'Redditi'. L'appuntamento fiscale annuale, cruciale per molti contribuenti, sta già registrando un alto numero di accessi, con circa 3,9 milioni di persone che hanno già consultato direttamente il proprio modello entro il 17 maggio.nellaQuest'anno, la...