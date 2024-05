Leverkusen - il ds Rolfes esalta l’Atalanta | è una squadra di punta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2024) Si avvicina Atalanta-, sfida valevole per la finale di Europa League. I tedeschi continuano la marcia inarrestabile e sono ancora imbattuti in stagione. Ladi Xabi Alonso ha iniziato ad allenarsi per gli ultimi due impegni stagionali e le speranze di Triplete sono ancora vive. Il direttore sportivo Simon Rolfes ha definito“unadi” in un’intervista alla Dpa e ha aggiunto che “avremo bisogno di una prestazione di alto livello. Sono molto fisici, hanno molta potenza e segnano molti gol. È una finale europea. E lo si vede da tutta l’attenzione degli ultimi giorni”, ha detto Rolfes, aggiungendo che la sconfitta in semifinale dell’anno scorso contro la Roma è stata “una grande motivazione per quest’anno”. “Il fatto che siamo arrivati ??in finale dopo la semifinale ...