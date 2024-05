Traffico illegale di rifiuti dalla Campania al Lazio | indagate 41 persone e 9 società

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 maggio 2024) Associazione a delinquere per ilillecito di. È in corso un’operazione di Polizia di Stato, Nucleo investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale grazie alla quale è stata eseguita ordinanza di applicazione di 9 misure cautelari ai domiciliari, sequestro preventivo di 4e di un profitto pari a 2.500.000 euro. L’intervento della Polizia di Stato e del Nucleo investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale – foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)Le indagini scaturite dall’incendio dell’impianto didi Frosinone Le attività investigative scaturiscono dall’incendio divampato il 23 giugno del 2019 in un impianto di smaltimento disituato nell’area industriale di Frosinone, impegnato nel recupero disolidi ...