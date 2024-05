Centri estivi - la mappa delle attività a Firenze Dove sono e quali scegliere

(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 maggio 2024 - La scuola sta per finire. E se i ragazzi esultano, per molte famiglie si pone il problema di come organizzare al meglio i lunghissimi tre mesi di vacanze estive dei pargoli. Come sempre, arrivano in soccorso i. Si va da quelli comunali, più economici, alle molteplici proposte dei privati. Intanto, Palazzo Vecchio organizza idal 17 giugno al 9 agosto nelle scuole dei vari quartieri con maggior disponibilità di spazi verdi. Il servizio, rivolto a bimbi e ragazzi dai 3 ai 14 anni, è organizzato su turni di due settimane ciascuno. La tariffa è modulata in base all’Isee e cisconti dal secondo figlio in su. Al massimo, si pagano 190 euro a turno. Piccoli Sinner crescono con Tennis Camp organizzato da Assi Giglio Rosso. Il ...

Bologna , 23 aprile 2024 - Al via, da lunedì 29 aprile, le iscrizioni ai Centri estivi convenzionati per i bambini residenti a Bologna . Per info: https://www.comune. Bologna .it/servizi-informazioni/iscrizione-servizi- estivi . Due le fasce d’età in ...

Bologna , 29 aprile 2024 – Via oggi alle 14 le iscrizioni ai Centri estivi ma non si parla più di click day. Ci sarà infatti tempo fino alle 12 del 6 maggio per iscrivere i propri bambini per la fascia d’età 6-14 anni (ovvero bambini/e nati ...

