Traffico Roma del 20-05-2024 ore 12 | 30

(Di lunedì 20 maggio 2024) Luce VerdeUn saluto dalla redazione chiusa a via di Torpignattara per lavori tra via Francesco Baracca e via Casilina mentre sulla via Casilina un incidente rallenta ilin via Padre Raffaele Melis per un altro incidente rallentamenti in largo Ferraris IV in prossimità di via dello Stadio Olimpico chiuderà alle 11:30 via Salaria tra via Po e via di Villa Albano fino alle 12:30 Per consentire la deposizione di una corona nella ricorrenza dell’uccisione del professore Massimo D’Antona temporanea deviazioni per le linee bus 63 83 92 2203 360 e 910 per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della AC e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

Luce Verde Roma Un saluto dalla redazione sul raccordo anulare per Traffico intenso incolonnamenti in carreggiata interna tra la Nomentana e la Prenestina è dal bivio con la Casilina fino alla Ardeatina in carreggiata esterna code per un incidente ...

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità al Flaminio da oggi sono in programma potature in viale del vignola sino alle 17 circa la strada sarà chiusa al Traffico nel tratto compreso tra Piazza Melozzo da Forlì e via ...

GUIDONIA – Gru pericolante a “La Sorgente”, traffico in tilt: via Roma presidiata - GUIDONIA – Gru pericolante a “La Sorgente”, traffico in tilt: via roma presidiata - traffico in tilt stamane, lunedì 20 maggio a Guidonia Montecelio. Il traffico in via delle Genziane: le auto vengono dirottare all’interno del quartiere residenziale “La Sorgente” Un rallentamento all ...

Scontro al Casello dell'A14 Degenera in Rissa: Traffico in Tilt - Scontro al Casello dell'A14 Degenera in Rissa: traffico in Tilt - Cronaca Teramo - 20/05/2024 12:07 - Un tamponamento al casello di Pineto sulla A14 si è trasformato in una lite violenta tra due automobilisti, causando lunghe code di ...