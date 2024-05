Sfida al regime dopo la morte di Raisi | fuochi d' artificio per festeggiare l' incidente | GUARDA

(Di lunedì 20 maggio 2024) In alcune regioni iraniane la notizia delladel presidente Ebrahim, precipitato in elicottero insieme al ministro degli Esteri e altri funzionari, è stata accolta con manifestazioni di gioia. Nelle ultime ore, stanno circolando sui social network video che mostrano l'esplosione did'subitola diffusione della notizia da parte della tv di Stato dell'Iran.

