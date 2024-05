Ortona in Lutto per la Scomparsa di Padre Camillo | Martedì i Funerali a Lanciano

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 20 maggio 2024) Chieti -piange ladiD’Orsogna, storico parroco della chiesa di Santa Maria delle Grazie per 25 anni e fondatore dell’Impavida Pallavolo., nato Augusto D’Orsogna, è deceduto all’età di 90 anni dopo una lunga malattia, nella casa di riposo per frati presso la parrocchia di Sant’Antonio a. Isi terranno21 maggio alle ore 11 a. Conosciuto per il suo instancabile impegno come educatore di generazioni di giovani ortonesi,era un vero e proprio vulcano di idee, capace di coinvolgere giovani e famiglie nelle attività parrocchiali. Alla fine degli anni Sessanta, sfruttando il cortile dietro la ...