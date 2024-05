Europee - allarme verde | il sondaggio che può complicare tutto

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il voto europeo occorre guardarlo sotto una doppia lente. La prima, quella più logica, verifica l’andamento dei partiti europei in base alla loro famiglia politica, alle possibili alleanze per la formazione di una maggioranza per sostenere la prossima Commissione europea. La seconda, invece, più casalinga, riguarda la corsa che i singoli partiti ad ottenere un voto in più di avversari ed alleati. I partiti italiani Partiamo dall’Italia. L’ultima rilevazione realizzata da Euromedia Research dà Giorgia Meloni in netto vantaggio sia su Elly Schlein che su tutti gli altri candidati. FdI viene data al 27%, un punto in più rispetto al risultato delle politiche di fine 2022 e ben sopra la soglia minima che la premier si è data per considerarsi vittoriosa. Subito sotto il Pd, distante quasi 10 lunghezze e fermo al 20,3%. Il M5S scende al 16,7%, la Lega è sotto le due cifre inchiodata al 9,2% ...