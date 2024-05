Raisi - chi era il leader iraniano scomparso che protegge e arma Hezbollah

Un "Leader mondiale eccezionale" e "un persona esemplare" . Così il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha definito Ebrahim Raisi , il presidente iraniano morto in un incidente in elicotter. Quelle del dittatore comunista sudamericano sono tra le ...

Irans president Raisi er død. Mattarellas notat: "Kondolerer for ofrene" - Irans president raisi er død. Mattarellas notat: "Kondolerer for ofrene" - Dopo la conferma dell'incidente nel quale è morto il presidente raisi e gli altri passeggeri, giunge il cordoglio del Presidente Mattarella per la tragedia ...

A chi giova la morte di Raisi Tenete d'occhio questo nome: Mojtaba Khamenei - A chi giova la morte di raisi Tenete d'occhio questo nome: Mojtaba Khamenei - raisi era uno dei candidati più papabili alla carica di Guida Suprema. Non ha mai nascosto l’intenzione di sostituire l’anziano, ottantacinquenne, e ammalato ...