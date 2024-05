Juventus - i bookmaker scommettono sul dopo Allegri | Thiago Motta in pol - crolla la quota per un ritorno di Conte

L’esonero di Massimiliano Allegri continua a far discutere in casa Juventus . La lite dell’ormai ex tecnico bianconero con il direttore di Tuttosport dopo la vittoria della Coppa Italia all’Olimpico è stata tra le cause della decisione del club, ...

Una sfida che fino a un paio di settimane fa per il Bologna poteva significare Champions League si è trasformata in uno Scontro diretto per il terzo posto contro la Juve. I rossoblu hanno confermato il proprio status di big in questo campionato ...

“Un epilogo triste quello tra Allegri e la Juve. Bisogna essere grati per tutto quello che ha fatto, per due volte alla guida della Juventus . Soprattutto l’anno scorso ha tenuto una freddezza e un controllo eccezionali in un anno drammatico per la ...

Bologna-Juve ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Scopri tutto sulla partita di Serie A: info, orario e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le possibili scelte di Motta e Montero ...

Juventus, i bookmaker scommettono sul dopo Allegri: Thiago Motta in pole, crolla la quota per un ritorno di Conte - Con due giornate di anticipo si è chiusa la seconda avventura di Max Allegri alla Juventus. Quanto successo all`Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia.

Sarri: 'Addio Allegri Bisogna essere dentro. La Coppa Italia non basta per salvare la stagione della Juve...' - Alla presentazione della 22esima edizione del Memorial "Niccolò Galli" è presente anche Maurizio Sarri che ha parlato del suo futuro e della.