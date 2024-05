Aspettativa di vita | 5 anni in più entro il 2050

(Di lunedì 20 maggio 2024) In base a un recente studio, l’diper gli esseri umani, soprattutto gli uomini, dovrebbe aumentare di 5ilSecondo il Global Burden of Desease 2021, l’dia livello mondiale è destinata ad aumentare di quasi 5il. Questa crescita sarà più marcata nei Paesi dove è attualmente più bassa, come quelli dell’Africa sub-sahariana. Stessa cosa negli uomini, per i quali si prevedono 4,9in più rispetto ai 4,2per le donne. Tuttavia, non tutti gliguadagnati saranno vissuti in buona salute. Quella diin salute, ovvero il numero medio diche una persona ...

L’uomo si è barrica to in casa nella serata di domenica, tenendo in ostaggio i due nipoti ni. Quando le forze dell’ordine sono riuscite a entrare nell’abitazione, hanno trovato i tre corpi, ormai senza vita . Nonno si barrica in casa e uccide i due ...

Madrid, 20 maggio 2024 – Choc in Spagna dopo che un uomo armato di 72 anni si è barricato in casa nella notte a Granada, in Andalusia, e ha ucciso i due nipoti ni di 9 e 14 anni , per poi suicidarsi. Secondo informazioni date dalla Guardia Civile e ...

