Sarri | Giuntoli è la persona giusta per la Juventus - bello tost - catti -o, compete -te, determinato

(Di lunedì 20 maggio 2024) Maurizio, ex tecnico della Lazio, ha parlato alla presentazione della 22esima edizione del Memorial “Niccolò Galli”. Le dichiarazioni rilasciate a Tuttomercatoweb.: «Cerco una squadra che mi arrapi. Per ora solo contatti con quattro club esteri» Tornerà presto in panchina? «Dipende dalle opportunità che si verranno a creare, vediamo se verrà fuori qualcosa che mi arrapa, che mi stuzzica, che sia figlia di un programma di medio o lungo periodo che valga la pena vivere». La Fiorentina l’ha mai cercata? «Diversi anni fa, nelle ultime sessioni di mercato assolutamente mai. L’unico modo per andare a Firenze sarebbe suonare al Viola Park e vedere se qualcuno apre…». Lei sarebbe disponibile per un’avventura in viola? «Io sono disponibile per tutti i progetti che mi intrigano, non ho preclusioni verso nessuno. Non sono alla ricerca di una squadra ...