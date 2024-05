Gol e assist - il ruol - Pioli e i tifosi | Mil -n, l’opinione di Pulisic

(Di lunedì 20 maggio 2024) Christian, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Il Giornale' oggi in edicola. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni

'Il Corriere dello Sport' in edicola questa mattina parla anche del Milan e in particolare di Christian Pulisic . Un colpo sul calciomercato

Milan, Pulisic e Reijnders verso le 50 presenze con i rossoneri - Milan, pulisic e Reijnders verso le 50 presenze con i rossoneri - Christian pulisic e Tjjani Reijnders, arrivati entrambi la scorsa estate a titolo definitivo rispettivamente da Chelsea e AZ Alkmaar ...

Milan, Pulisic: “Derby e Roma Difeso male e senza organizzazione, strategia non perfetta” - Milan, pulisic: “Derby e Roma Difeso male e senza organizzazione, strategia non perfetta” - Christian pulisic ha rilasciato un`intervista a Il Giornale al termine della sua prima stagione al Milan, chiusa con 15 gol e 9 assist: `I tifosi ci hanno spinto.

Serie A 37ª giornata: tabellino, pagelle e assist Torino-Milan 3-1 - Serie A 37ª giornata: tabellino, pagelle e assist Torino-Milan 3-1 - Torino-Milan 3-1 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 37ª giornata di serie A 2023-24 in programma oggi. Subito dopo il tabellino trovate ...