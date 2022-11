Gazzetta – Calciomercato Juve | la storia di Vicario da Udine alla Nazionale | e l’intreccio con Audero

Leggi su justcalcio

(Di martedì 22 novembre 2022) 2022-11-20 18:18:38Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata d: Il portiere dell’Empoli guida i candidati al dopo-Szczesny: dlunga gavetta fino all’ascesa passata da Venezia, Perugia e Cagliari, passando per le attenzioni del Tottenham e di Buffon, così è entrato sul taccuino bianconero Guglielmoè il primo nome della lista dei portieri che potrebbero raccogliere in futuro l’eredità di Tek Szczesny, che va in scadenza nel 2024 ed è intenzionato a onorare fino al termine l’accordo con il club. Friulano, classe 1996 e attualmente all’Empoli, si tratta dell’estremo difensore che si è messo più in mostra nella prima parte di stagione in Serie A. I dirigenti dellalo tengono d’occhio da un po’ ma non hanno ancora dato il via alle ...