Cristina Quaranta svela per quale motivo ha fatto il Grande Fratello Vip

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 29 ottobre 2022), ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, ha spiegato perha accettato di partecipare alla settima edizione delVip attualmente in onda., ecco perché ha accettato ilVip “Il GF Vip? L’hoper i soldi, assolutamente”. Non ha peli sulla lingua, che, ospite... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.