Estate 2022, l’Italia meta prediletta dei superyacht: la classifica (Di martedì 4 ottobre 2022) Dai dati raccolti dal Gruppo Acquera di Venezia emerge come la meta privilegiata dei superyacht, in questa stagione, sia stata l’Italia, con i suoi porti e i suoi paesaggi mozzafiato. Segue subito dopo, con 1.050 superyacht, la Francia, che vede un concentrarsi di imbarcazioni in Costa Azzurra, in particolare nell’area del Principato di Monaco. 2.438 superyacht, dalla lunghezza superiore ai 30 metri, hanno solcato il Mar Mediterraneo e hanno sostato almeno 24 ore in una stessa località: se consideriamo le imbarcazioni che hanno sostato tra le 6 e le 12 ore, il numero aumenta in maniera significativa. superyacht in Italia, in testa la Liguria In Italia si contendono il primato del turismo di lusso la Liguria, con 692 imbarcazioni, la Campania con 623 e la Sardegna con 621. “La ripresa ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 4 ottobre 2022) Dai dati raccolti dal Gruppo Acquera di Venezia emerge come laprivilegiata dei, in questa stagione, sia stata, con i suoi porti e i suoi paesaggi mozzafiato. Segue subito dopo, con 1.050, la Francia, che vede un concentrarsi di imbarcazioni in Costa Azzurra, in particolare nell’area del Principato di Monaco. 2.438, dalla lunghezza superiore ai 30 metri, hanno solcato il Mar Mediterraneo e hanno sostato almeno 24 ore in una stessa località: se consideriamo le imbarcazioni che hanno sostato tra le 6 e le 12 ore, il numero aumenta in maniera significativa.in Italia, in testa la Liguria In Italia si contendono il primato del turismo di lusso la Liguria, con 692 imbarcazioni, la Campania con 623 e la Sardegna con 621. “La ripresa ...

StefanoFabrizi1 : L’estate record della pinacoteca Moretti di Civitanova Alta: in 2mila hanno visitato la mostra su Tulli 'Cavalcare… - mule_mule : RT @fratotolo2: Chi vuole indossare la mascherina e sottoporsi all’ennesima dose di vaccino, lo faccia pure. Ma lasci in pace chi vuole tor… - RinoCana : RT @fratotolo2: Chi vuole indossare la mascherina e sottoporsi all’ennesima dose di vaccino, lo faccia pure. Ma lasci in pace chi vuole tor… - Do_Dec : RT @fratotolo2: Chi vuole indossare la mascherina e sottoporsi all’ennesima dose di vaccino, lo faccia pure. Ma lasci in pace chi vuole tor… - bizcommunityit : Booklet Economia: produzione, export e lavoro sopra le attese nel secondo trimestre 2022, estate più cauta, rischi… -