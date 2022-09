La Juventus punta Nico Williams | ma l’Athletic…

MicheleTossani : RT @tuttosport: Juve, chiave #Vlahovic: con una punta a fianco diventa letale - tuttosport : Juve, chiave #Vlahovic: con una punta a fianco diventa letale - Luxgraph : Asllani esclusivo: 'Inter, con Brozovic ko punta su di me' - Luxgraph : Juve, chiave Vlahovic: con una punta a fianco diventa letale -

... con qualchedi nostalgia, vengono così rievocate le due tesissime semifinali della Champions 2003 contro l'Inter e la successiva finale vinta ai rigori contro laallo stadio Old ..., Pogba spiega perchè è tornato bianconero. In una lunga intervista a GQ, Paul Pogba ha ... Il francesea tornare per la sfida di Champions League con il Benfica. Anche perchè c'è un ...In cantiere operazioni di mercato per la Juventus a costo ridotto. Dalla difesa all'attacco, tutti profili accomunati da un dettaglio importante: sono in scadenza ...Marco Asensio Real Madrid. Interessate all’attaccante ci sarebbero anche diverse compagini di Premier League, mentre in Spagna avrebbe posato gli occhi su di lui anche il Barcellona. Sei qui: Home » C ...