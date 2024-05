Medvedev si chiama fuori | restano solo Sinner e Djokovic per il n 1 al Roland Garros

(Di martedì 14 maggio 2024) Daniilè stato sconfitto da Tommy Paul agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Il tennista statunitense si è imposto in due set, eliminando il russo dal torneo sulla terra rossa della capitale. Il numero 16 del ranking ATP ha avuto la meglio sul numero 4 del mondo con lo schiacciante punteggio di 6-1, 6-4 e ora se la dovrà vedere con il polacco Hubert Hurkacz. Il risultato odierno ha un’immediata ripercussione sulla corsa al numero 1 del mondo: Daniilnon può più ambire alla vetta della graduatoria al termine del, secondo Slam della stagione che andrà in scena dal 26 maggio al 9 giugno. Il 28enne avrebbe avuto bisogno di raggiungere l’atto conclusivo nella città eterna e poi di alzare al cielo il trofeo a Parigi per sperare di prendersi lo scettro del tennis internazionale. A ...

Daniil Medvedev perde il match contro il connazionale Karen Khachanov agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo e perde anche le staffe , come spesso gli capita. Il russo, infatti, ha letteralmente dato spettacolo e ha lancia to la racchetta , poi ha ...

Bolelli "chiama"Volandri: "Doppio Davis Io e Vavassori insieme da un anno, Sinner può scegliere con chi giocare” - Bolelli "chiama"Volandri: "Doppio Davis Io e Vavassori insieme da un anno, Sinner può scegliere con chi giocare” - MASTERS ROMA - Le parole del doppista azzurro dopo il successo sui campioni degli Australian Open Bopanna/Ebden in coppia con Vavassori: "Non si tratta solo di ...

Guerra Ucraina Russia. Cremlino: "Esercitazioni nucleari dopo minacce occidentali" - Guerra Ucraina Russia. Cremlino: "Esercitazioni nucleari dopo minacce occidentali" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news di oggi: FT: 'Mosca prepara atti sabotaggio in Europa' LIVE ...

Madrid: Medvedev ritirato, in semifinale ci va Lehecka - Madrid: medvedev ritirato, in semifinale ci va Lehecka - Alla fine del quinto game medvedev chiama il trainer per un problema all'inguine destro. Al rientro in campo, nonostante le due palle break annullate, il russo fatica a muoversi e a colpire. Il ceco ...