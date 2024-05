Superbonus - in aula continua la battaglia nella maggioranza

(Di martedì 14 maggio 2024) Si alza la tensione in Parlamento. Oggi si dovevano votare i subemendamenti in modo da far arrivare domani inil testo sul. Ieri Forza Italia sul piede di guerra aveva dichiarato di star lavorando a degli emendamenti, da presentare oggi, per eliminare la retroattività sulla nuova misura del bonus 110% e per posticipare l’entrata in campo della sugar tax. La giornata non è stata priva di colpi di scena. Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti espresso parere contrario ai subentranti di Forza Italia all'emendamento governativo sul Dlche intervenivano sulla retroattività dell'allungamento a 10 anni delle detrazioni del 110% e il relatore del testo, Giorgio Salvitti, ha riferito che dopo la pausa delle 18 si riprenderà a votare gli emendamenti all'articolo 7, 8 e 9, procrastinando invece, per ora, ...

"Il nostro segretario Antonio Tajani è stato molto netto e ha fatto benissimo. Ci sono principi per noi inderogabili: no a nuove tasse e la norma sulla retroattività non deve passare, anche per un motivo di credibilità del sistema". Lo afferma ...

