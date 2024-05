(Di martedì 14 maggio 2024) Milano –in stazione:rossatra le stazioni diFs e. Disagi sulla M1 nella serata odierna, martedì 14 maggio, a causa di unal capolinea diFs che ha richiesto per sicurezza l’intervento delle forze dell’ordine. In alternativa, Atm ha attivato autobus sostitutivi lungo il percorso delle stazioni chiuse.

Bagaglio abbandonato: chiusa la metropolitana tra Sesto Fs e Sesto Marelli - Bagaglio abbandonato: chiusa la metropolitana tra sesto Fs e sesto Marelli - Disagi sulla M1 nella serata odierna, martedì 14 maggio, a causa di un bagaglio abbandonato al capolinea di sesto Fs che ha richiesto per sicurezza l’intervento delle forze dell’ordine. In alternativa ...

Metro rossa M1 a Milano chiusa tra Sesto Marelli e Sesto Fs per un oggetto abbandonato: treni rallentati sulla linea - Metro rossa M1 a Milano chiusa tra sesto Marelli e sesto Fs per un oggetto abbandonato: treni rallentati sulla linea - È attualmente chiusa la metropolitana rossa M1 nelle fermate tra sesto Marelli e sesto FS a Milano. Secondo quanto fa sapere Atm, sarebbe in corso un intervento delle forze dell'ordine su un oggetto ...

Fuga da una città a due passi da Monza: clamoroso addio di un colosso industriale - Fuga da una città a due passi da Monza: clamoroso addio di un colosso industriale - sesto San Giovanni, una volta fiorente centro industriale, oggi si trova di fronte a un'altra perdita significativa: Coca Cola ha infatti deciso di abbandonare la città per trasferirsi nella nuova sed ...